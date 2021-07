Wegen Reparaturarbeiten an der Waage kann es beim Wertstoff-Wirtschaftszentrum Süd bei Ingenheim am Mittwoch, 14. Juli, zu Einschränkungen bei der Ein- und Ausfahrt kommen, teilt die Kreisverwaltung. Die Arbeiten werden im Laufe des Vormittags bei laufendem Betrieb ausgeführt, daher können kurzfristig Wartezeiten beim Verwiegen auftreten. Gegebenenfalls werden Anliefernde über das Seitentor oder die zweite Fahrspur umgeleitet, sofern für deren Anlieferungen keine Verwiegung notwendig ist. Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Landkreises empfiehlt, Anlieferungen nach Möglichkeit erst am Nachmittag dieses Tages vorzunehmen oder auf die Folgetage zu verschieben.