Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die A 65 ist eine Schlagader für Mittelhaardt und Südpfalz. Kaum vorstellbar, dass sie erst vor 30 Jahren fertig geworden ist. Ihre Vorgeschichte reicht aber viel weiter zurück, und manche Konflikte von heute sind damals schon angelegt worden. Ex-Verkehrsminister Rainer Brüderle ist einerseits stolz, anderseits nicht 100-prozentig zufrieden mit seinem „Kind“.

Rainer Brüderle (FDP) hat in seinem Berufsleben vermutlich fast so viele Bänder bei Straßeneinweihungen durchschnitten wie er in seiner Funktion als Weinbauminister