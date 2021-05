Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet In den Seewiesen in Edenkoben eingebrochen. Laut Polizei haben sie sämtliche Büroräume durchwühlt und einen dreistelligen Geldbetrag gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden.