Innerhalb der letzten vier Wochen sind unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in der Birkenstraße in Billigheim-Ingenheim eingebrochen. Hierbei gelangten die Diebe über eine eingeschlagene Scheibe in die Wohnung. Gestohlen wurde eingeringer Bargeldbetrag, teilt die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Sie können sich per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 bei der Polizei melden.