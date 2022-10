Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit brachialer Gewalt Zugang in ein Antiquitätengeschäft in der Marktstraße verschafft. Laut Polizeibericht haben sie zunächst die Schaufensterscheibe eingeschlagen und anschließend eine Lederkiste mit diversen Schmuckgegenständen aus der Auslage gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage vor Ort vermuten die Beamten, dass der oder die Täter bei ihrem Einbruch gestört worden seien. Wer kann etwas zur Tat sagen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 bei der Polizei zu melden.