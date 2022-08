Am Dienstag zwischen 12 Uhr und 19.50 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße 8 in Bad Bergzabern eingebrochen worden. Laut Polizei verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang in eine Erdgeschosswohnung, wo Zimmer durchwühlt wurden. Bargeld und eine Münzsammlung wurden gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.