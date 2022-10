Über das Wochenende von 14. bis 17. Oktober ist in ein Sanitätshaus in der Königstraße in Bad Bergzabern eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die bislang noch unbekannten Täter die Eingangstür zu dem Geschäft auf und klauten drinnen Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.