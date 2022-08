In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher haben Einbrecher gleich zwei Mal vergeblich versucht, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Bad Bergzabern zu gelangen. Zunächst scheiterten sie laut Polizei am Aufbruch der Eingangstür, anschließend auch an einem vergitterten Fenster. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.