Zwei Einbruchsversuche meldet die Polizei in den vergangenen Tagen in Schweigen-Rechtenbach. Zunächst versuchten sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 26. April, und Montag, 29. April, über das Toilettenfenster gewaltsam Zutritt in ein in der Weinstraße gelegenes Restaurant zu verschaffen. Aus unbekanntem Grund ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Zwischen Samstag und Montag sind Einbrecher durch die Eingangstür gewaltsam in ein ebenfalls in der Weinstraße gelegenes Modegeschäft eingedrungen. Sie hätten allerdings keine Beute gemacht, so die Polizei. Trotzdem haben sie bei beiden Taten Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich angerichtet. Wie berichtet, hat es auch einen Einbruch in die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern gegeben. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06341 2870 oder unter 06343 93340 (Polizeiinspektion Bad Bergzabern), oder aber per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de.