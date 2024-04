Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zutritt in das Foyer des Gebäudes. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de zu melden.