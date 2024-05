Ein 20 Jahre alter Mann ist am Montagabend am Ludwigshafener Hauptbahnhof von zwei Männern mit Pfefferspray attackiert, verprügelt und beraubt worden. Er wurde leicht verletzt. Der Polizei zufolge war der 20-Jährige gegen 20 Uhr vor dem Ausgang des Hauptbahnhofs am Jacob-von-Lavale-Platz unterwegs, als ihn zwei unbekannte junge Männer ihn ansprachen. Einer der Unbekannten sprühte dem 20-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, woraufhin der junge Mann die Flucht ergriff, jedoch von den Tätern eingeholt und mehrfach geschlagen und getreten wurde. Das Opfer übergab den Unbekannten schließlich sein Bargeld. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Richard-Dehmel-Straße. Ein Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Seine Haare trug er nach hinten gegelt, bekleidet war er mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose. Der zweite Täter ist im gleichen Alter und ebenfalls etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat kurz rasierte Haare und war komplett schwarz gekleidet. Sein Oberteil hatte eine rote Aufschrift. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0621 963-2122.