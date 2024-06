Einbrecher haben am Freitagvormittag aus einer Wohnung in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern Schmuck mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über ein geöffnetes Fenster in das Objekt. Als die Bewohnerin gegen 9.30 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, sah sie, wie die Täter das Gebäude über die Eisentreppe im Außenbereich verließen. Einer der Täter soll eventuell Motorradbekleidung getragen und einen Rucksack mitgeführt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.