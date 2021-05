Gleich in zwei Firmengebäude wurde am vergangenen Wochenende in Edenkoben eingebrochen. Zum einen traf es eine Firma In den Seewiesen, zum anderen in der Lerchenweide. Die Vorgehensweise war in beiden Fällen identisch. Zunächst wurden Fensterscheiben eingeschlagen und sich Zugang in das Gebäudeinnere verschafft. Dort wurden laut Mitteilung der Polizei sämtliche Räume und das gesamte Mobiliar durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Laptops gestohlen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.