Gleich zu mehreren Einbrüchen kam es im Raum Bad Bergzabern übers Wochenende, wie die Polizei mitteilt. Am Freitag zwischen 17 und 23.30 Uhr haben Unbekannte versucht, in Bad Bergzabern in der Kurtalstraße in eine Kanzlei einzubrechen. Am Samstag zwischen 18.45 und 22.10 Uhr kam es in Schweigen in der Guttenbergstraße zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. Wer in einem der beiden Fälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.