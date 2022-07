Zwei Jugendliche sind am Montagabend dabei erwischt worden, wie sie einen Roller Bereich des Liebfrauenbergweges in Bad Bergzabern verstecken wollten. Nach Angaben der Polizei wollten sie das Fahrzeug in ein Gebüsch abstellen. Das bekam ein Spaziergänger mit, der sie darauf ansprach. Die Jugendlichen, die im Alter von 16 und 17 Jahren sowie zwischen 1,75 und 1,90 Meter groß und schlank sein sollen, schlugen dem Passanten das Handy aus der Hand und flüchteten anschließend zu Fuß beziehungsweise mit dem Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des schwarzen Rollers der Marke Keeway Focus. Ebenso bittet sie um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.