Ein E-Scooter der Marke KSR mit grünem Versicherungskennzeichen ist vor einem Fitness-Studio in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern gestohlen worden. Laut Polizeimitteilung schlug der Dieb zwischen Montag, 6. Februar, 15 Uhr, und Dienstag, 7. Februar, 14 Uhr, zu. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.