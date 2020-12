Einen unter Drogeneinfluss stehenden Skoda-Fahrer hat die Polizei Edenkoben am Dienstagabend gestoppt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten gegen 18.45 Uhr das Verhalten des 28-Jährigen auf. Ein Vortest bestätigte laut Polizei den Verdacht auf Drogenkonsum. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Der Skoda-Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro einbehalten. Im Anschluss durfte der Mann die Dienststelle zu Fuß verlassen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.