Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung zwischen Godramstein, Nußdorf und Böchingen haben sich drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 86-Jähriger aus Richtung Nußdorf und missachtete die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die aus Godramstein Richtung Böchingen unterwegs war. Die beiden Fahrer sowie der Beifahrer der 59-Jährigen wurden verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 86-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.