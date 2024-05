Geht es nach den Grünen, gibt es beim Thema Klima und Energie viel zu tun: Neben bürgernahen und innovativen Stadtwerken stehen der Ausbau von Photovoltaik und Fernwärme sowie der Abschluss der Wärmeplanung auf der Agenda. Nachhaltigkeit strebt die Partei in Sachen Mobilität an, nennt sichere Rad- und Fußwege und mehr Barrierefreiheit. Zu fördern seien ein guter Bustakt, Ruftaxis, Carsharing-, Leih-E-Bike- und Mobility-on-Demand-Angebote sowie der Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur. Den Wald klimafest zu machen, streben die Grünen ebenso an wie die Erhaltung der Trinkwasserressourcen. Es gelte, Biodiversität, Tierschutz und ökologischen Weinbau zu stärken und das Konzept „Essbare Stadt“ weiterzuverfolgen.

Mit Blick auf Familien, Jugend und Soziales fordern die Grünen eine volle Integrationsstelle, Ganztagsbetreuung an der Grundschule und eine nachhaltige, inklusive Valentin-Ostertag-Schule. Auch streben sie einen Senioren-Beirat an. Für die Generation 60 plus, für die es mehr Veranstaltungen geben solle, gelte es, eine hauptamtliche Stelle zu schaffen, einen Seniorenbus für alle Ortsteile und das Mehrgenerationenwohnen zu fördern.

Ein elektronisches Parkleitsystem, nachhaltiger Tourismus, bessere Beherbergungsangebote und mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, in der es laut Grünen freies Wlan geben sollte, stehen auch auf der Agenda.

In Sachen Gesundheit setzen sich die Grünen für einen Runden Tisch und sichere medizinische Versorgung ein. Sie regen an, Hitzeschutzmaßnahmen zügig anzugehen, und sind für bezahlbare Sauna-Besuche in der Therme. Einen Tag des Sports oder des Vereins möchte die Partei etablieren, Vereine und Ehrenamt stärken – wie auch das Haus Catoir. Sie setzt sich zudem für Toleranz, Inklusion und Integration ein und möchte gegenseitige Unterstützung fördern.