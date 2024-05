Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschenden Besuch erhielt die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am Dienstag. Vier Kriminalbeamte standen mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür.

Als Bürgermeister Felix Leidecker (CDU) am Dienstagmorgen nach einer Inspektionsfahrt zum aktuellen Sachstand in puncto Hochwasserschäden um 8.30 Uhr in die Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben