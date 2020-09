Mit einer Einbruchsserie hatte es vorgestern die Polizeiinspektion Edenkoben zu tun. In den Kreuzäckern in Gommersheim versuchten Unbekannte an einem Einfamilienhaus die Terrassentür aufzuhebeln. Sie hatten mit einem Hebelwerkzeug am Schließmechanismus der Terrassentür angesetzt. Wahrscheinlich wurden sie gestört und sind geflüchtet. Am Morgen desselben Tages haben andere versucht, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Edenkoben einzudringen. Mit Gewalt wurde ein Schließblech herausgerissen. Auch sie wurden wohl gestört und suchten das Weite. In St. Martin hatten, ebenfalls am Donnerstag, Einbrecher Erfolg. Über ein Fenster brachen sie in ein Wohnanwesen in der Von-Dalberg-Straße ein und durchsuchten mehrere Schränke. Was genau entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf alle Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.