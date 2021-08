Die Direktkandidaten für den Südpfalz-Wahlkreis der Bundestagswahl am 26. September stehen nun fest und wurden vom Kreiswahlleiter bekanntgegeben. In der Südpfalz treten an: Thomas Gebhart, CDU; Thomas Hitschler, SPD; Bernd Schattner, AfD; Volker Wissing, FDP; Tobias Lindner, Bündnis 90/Die Grünen; Tobias Schreiner, Die Linke; Steffen Weiß, Freie Wähler; Lukas Rammefanger, Die Partei; Sven Leuthner, ÖDP; Jacqueline Sharma, Die Basis; Bernd Kriebel, Tierschutzpartei; Alexandra Barsuhn, Volt; Cyrus Mobasheri, Klimaliste; Erdal Koccu, Parteilos und Holger Volger, Südpfalz - stellt Fragen.