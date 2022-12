Drei junge Männer haben am Montag, 26. Dezember, gegen 4.32 Uhr in der Marktstraße versucht, ein dort abgestelltes Leichtkraftrad, das verschlossen war, zu entwenden. Hierbei verursachten sie eine Schaden von rund 100 Euro. Die Täter flüchteten danach. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilt wurde ganz in der Nähe, ebenfalls in dieser Nacht ein 250er Motorrad der Marke MuZ mit SÜW-Kennzeichen und blau eingefärbt gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Auch hier richtet sich der Tatverdacht laut Polizei gegen den 19-jährigen und zwei weitere Tatverdächtige. In diesem Zusammenhang wurde am 26. Dezember, 12.22 Uhr, im Kurpark in Bad Bergzabern ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit einem alten Versicherungskennzeichen aus dem 2017 gefunden. Am Roller steckte der Schlüssel, es war aber nicht mehr fahrbereit. Das Kleinkraftrad lag in einem Bachlauf und wurde sichergestellt. In unmittelbarer Nähe stand ein Fahrrad der Marke Haibike mit einer Rahmenfeder und mit Scheibenbremsen. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06343 93340 um Hinweise.