Einen dreisten Diebstahl gab es am Dienstag in einem Textilgeschäft in der Weinstraße 27 in Bad Bergzabern. Gegen 15.15 Uhr beobachtet der Geschäftsinhaber laut Polizei, wie eine Kundin eine Hose in ihre Handtasche stopfte. Der Ladenbesitzer forderte die Frau auf, den Inhalt ihrer Handtasche vorzuzeigen. Dies lehnet die Frau ab. Der Geschäftsinhaber wollte die Tasche an sich nehmen. Die Frau entriss ihm die Tasche und flüchtete mit einem weinenden Kind in Richtung Innenstadt. Eine Beschreibung der vermeintlichen Diebin gibt es nicht. Hinweise zur Identität der Frau mit dem weinenden Kind nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Korrekturhinweis



In einer früheren Version dieses Textes war Mittwoch als Tattag angegeben. Der Diebstahl war am Dienstag. Wir haben den Fehler korrigiert.