Unbekannte haben zwischen vergangenem Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür an einem geparkten VW Polo eingeschlagen. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße in Bad Bergzabern, teilt die Polizei mit. Die Täter versuchten offensichtlich, den Pkw zu entwenden, was nicht gelang. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.