Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein Fenster der Kita in der Radeburger Straße aufgebrochen und sind in das Gebäude eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Laptops sowie mehrere Digitalkameras gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870.