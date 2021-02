Aus einem Mehrparteienhaus in der Tanzstraße in Edenkoben haben Langfinger aus einem Kellerverschlag einen 40-Zoll-Fernseher gestohlen. Laut Polizei wurden mehrere verschraubte Holzlatten entfernt, der Kellerverschlag anschließend durchwühlt und das Fernsehgerät abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefon 06323 9550 entgegen.