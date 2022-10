Das Weingut Esther Grün in Mühlhofen veranstaltet am Samstag, 29. Oktober, und am Montag, 31. Oktober, ein Schaubrennen. An beiden Tagen wird um 14 und um 18 Uhr mit dem Befüllen der Brennblase begonnen, teilt das Weingut mit. Beim zweistündigen Brennvorgang erfahren die Teilnehmer die Hintergründe über die Herstellung und Destillation von Bränden. Gleichzeitig wird das Kunschthäwwelflääsch in der Brennblase für alle zubereitet. Nach Ende des Brennvorganges können der neue Feinbrand verkostet und das Fleisch mit Beilagen verzehrt werden. Eine vegetarische Alternative wird es auch geben. Die Teilnahme am Schaubrennen ist kostenlos, nur der Verzehr wird abgerechnet, so das Weingut. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter Telefon 06349 8753 oder per Mail an wein@weingutgruen.de erforderlich.

Weitere Informationens gibt es unter www.weingutgruen.de.