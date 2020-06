Der Kaufhof in Landau wird geschlossen. Das ist das Ergebnis der intensiven Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi mit der Geschäftsführung der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Bekanntlich will das Unternehmen 62 von derzeit bundesweit noch 172 Häusern sowie zwei Schnäppchen-Center schließen. Die Speyerer können aufatmen, dort bleibt das Haus nach Angaben von Verdi erhalten. Dagegen werden die Häuser in Landau und Worms aufgegeben, sagte Gewerkschaftssekretär Stefan Prinz am Mittag. Zum selben Zeitpunkt wurde die Belegschaft informiert, der freigestellt war, ob sie am selben Tag noch einmal in den Verkauf möchte.

Es gibt laut Prinz noch keine Angaben über den Zeitpunkt der Schließung. Für Landau kommt das Ergebnis nicht ganz überraschend. Das sagte am Freitag auch Oberbürgermeister Thomas Hirsch gegenüber der RHEINPFALZ. Der MIetvertrag für die Immobilie am Boulevard Ostbahnstraße endet zum 31. Januar 2021. Danach wird das Gebäude abgerissen. Für die Mitarbeiter wäre es ein noch härteres Ende, müssten sie noch vor diesem Zeitpunkt aufhören, betonte Hirsch. Die Stadt dagegen habe das Glück, dass der neue Eigentümer sofort an einer Anschlussnutzung arbeite. Ehret & Klein plant den Bau eines Geschäfts- und Wohnhauses.