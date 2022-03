Das Protestantische Dekanat Bad Bergzabern sammelt zusammen mit der Evangelischen Jugend Pfalz Sachspenden für die Ukraine. Damit wird ein Hilfstransport ins polnische Cieplice unterstützt, wo die polnisch-orthodoxe Kirche eine Sammelstelle unterhält, von der aus Sachspenden in die Ukraine und Geflüchtete nach Polen gebracht werden. Folgende Sachen werden dringend benötigt: Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Produkte für Kinder, Decken, Schlafsäcke und Stromaggregate. Kleiderspenden werden nicht benötigt. Die Spenden können bis Freitag in den Sammelstellen im Kirchenbezirk abgegeben oder am Samstag von 10 bis 16 Uhr zur Alten Druckerei, Weinbergstraße 9, in Bad Bergzabern gebracht werden.

Zudem werden Geldspenden benötigt, um Medikamente zu kaufen oder Transporte, Unterbringung und Verpflegung zu finanzieren und Geflüchtete zu unterstützen. Spendenkonto: Protestantisches Dekanat Bad Bergzabern, Iban: DE32 5485 0010 0000 0830 06, Sparkasse Südpfalz, Betreff „Spende Ukrainehilfe“. Die Spenden werden an die Ukraine-Hilfe von Pfarrer Rudi Job, des Gustav-Adolf-Werks und des Diakonischen Werks weitergeleitet.