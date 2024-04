Der neue Chef der Landau Stadtholding steht fest: Daniel Zacher heißt der Nachfolger von Martin Messemer. Dieser wird sich künftig wieder fast ganz um die Stadtkasse und die Wirtschaftsförderung kümmern.

Doch zuerst zum neuen: Der Landauer Zacher ist seit vielen Jahren als Unternehmensberater aktiv. Einen Job, den er auch sehr mag, wie er im Pressegespräch betont. Und den er weiter ausüben kann – denn die Geschäftsführung der Stadtholding ist eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden Arbeitszeit. Zacher, der auf der „höheren Verwaltungsebene der Bundeswehr“ bereits Verwaltungsluft und in der Wirtschaft bereits Führungserfahrung gesammelt hat, tritt die Position ab dem 1. Juni an. Dann will er sich drei Monate Zeit geben, die Möglichkeiten ausloten und mit den Mitarbeitern sprechen. Antworten auf die strittigeren Fragen, beispielsweise zur Zukunft des La Ola, sind Zacher noch nicht zu entlocken.

Sein Vorgänger Martin Messemer hatte die Position zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Stadtverwaltung übernommen und tritt nun in der Stadtholding ins zweite Glied zurück: Er wird Zachers Stellvertreter.

Zacher hat sich gegen 70 weitere Bewerber durchgesetzt, wie Oberbürgermeister Dominik Geißler betont. Ab 1. Juni wird der neue Chef für 230 Mitarbeiter verantwortlich sein. Zur Stadtholding gehören neben den Bädern auch die städtischen Kitas oder der Betrieb der Festhalle.