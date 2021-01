Das Land reagiert auf die Kritik aus der Südpfalz, dass es für Mitarbeiterinnen ambulanter Pflegedienste kaum möglich ist, sich für eine Impfung anzumelden. Auf dieses Problem hatte zuerst der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Lerch nach einem Gespräch mit der Ökumenischen Sozialstation hingewiesen. Danach hatten Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und seine Landratskollegen Fritz Brechtel und Dietmar Seefeldt (alle CDU) das Thema aufgegriffen und an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) geschrieben. Jetzt hat in deren Auftrag der Impfkoordinator des Landes, Staatssekretär Alexander Wilhelm, mitgeteilt, dass die Anregung aufgenommen und bei der Online-Terminvergabe eine Möglichkeit geschaffen wird, Gruppen für eine Impfung anzumelden. So sollen sich Mitarbeiterinnen von Pflegediensten gemeinsam anmelden können und auch einen gemeinsamen Termin bekommen. In Absprache mit den Impfzentren könnten ihnen dann auf Termine an einem Wochenende angeboten werden, schreibt Wilhelm. Auch das war ein Vorschlag der drei Verwaltungschefs aus der Südpfalz. Allerdings sei wegen der derzeit ausbleibenden Lieferungen der Impfstoffhersteller noch nicht möglich, konkrete Aussagen zu Impfterminen zu machen.