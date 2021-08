Ambulante Pflegekräfte stehen beim Antrag für eine Corona-Schutzimpfung genauso in der Reihe wie ihre Kundschaft. Die Kollegen in Krankenhäusern und Altenheimen werden dagegen zum Teil in einem Rutsch durchgeimpft. Die Ökumenische Sozialstation Landau betreut in Stadt und Landau-Land 1100 Patienten. Den Verantwortlichen beschert das schlaflose Nächte.

Ärmel hochkrempeln und piksen lassen. Das gilt derzeit nicht einmal für die Menschen aus Gruppe 1 mit höchster Priorität. Zu ihnen zählen auch die ambulante Pflegekräfte, die sich tagtäglich um Personen in deren Zuhause kümmern. Im Vergleich zu Mitarbeitern in Krankenhäusern oder Altenheimen, die sich um ihre Impftermine nicht selbst kümmern brauchen, muss das ambulante Pflegepersonal online oder telefonisch einen Termin beantragen. So wie ihre Klientel auch.

Doch das ist gar nicht so einfach, wie Karin Leiner, Vorständin der Ökumenischen Sozialstation Landau, im Gespräch berichtet. Von 300 Mitarbeitern in Landau und der Verbandsgemeinde Landau-Land seien 122 in der ambulanten Pflege tätig und besonders gefährdet. Fünf würden mit der Impfung noch warten wollen oder seien skeptisch. 14 hätten einen Impftermin bekommen. Der Rest müsse warten. Zwölf Mitarbeiter seien seit November selbst mit dem Virus infiziert gewesen.

Alle Termine vergeben

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz begründet das relativ schleppende Impftempo mit der knappen Verfügbarkeit des Impfstoffs. „Gegenwärtig sind aufgrund dessen alle Termine in den Impfzentren vergeben. Sobald wieder Termine zur Verfügung stehen, werden die registrierten Bürgerinnen und Bürger automatisch informiert“, sagt Kathrin Rümpelein von der Pressestelle. Weiterhin sei es möglich, sich in den 31 Impfzentren im Land über die Internetseite oder die Telefon-Hotline zu registrieren.

Leiner würde sich für ihre Mitarbeiter und andere ambulante Pflegekräfte eine Sonderstellung wünschen, wie sie auch die meisten Krankenhäuser hätten. Diese Ausnahmestellung erklärt das Ministerium damit, dass die Strukturen von Krankenhäusern den spezifischen Anforderungen des Impfstoffs entsprächen. Ansonsten seien deshalb keine Impfungen außerhalb der Impfzentren oder der mobilen Impfteams möglich. Was laut Leiner nicht unbedingt ein Problem darstellt: „Wir wären ja mobil. Gäbe es nicht die Möglichkeit, dass wir an einem Sonntag mal anfahren und die ganze Mannschaft durchimpfen lassen?“

Hoffen aufs Ministerium

Leiner hat sich an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) gewandt, allerdings noch keine Rückmeldung bekommen. „Ich hoffe, die Ministerin erkennt die Problematik und bessert nach. Zum Schutz der Mitarbeiter und zum Schutz der Patienten“, sagt Leiner, die in den vergangenen Monaten mehrere schlaflose Nächte hatte. „Das belastet einen schon, wenn die Pflegekräfte dauerhaft dem Risiko ausgesetzt sind.“ Positiv stimmt sie das Engagement von Kreischef Dietmar Seefeldt und des Landauer Oberbürgermeisters Thomas Hirsch. „Sie sind gute Macher und versuchen wirklich alles.“ Leiner wünscht sich, zumindest 60 ihrer Mitarbeiter an vorderster Front am 20. Februar zur Eröffnung des Landauer Impfzentrums schicken zu dürfen. „Wir sind ja in der Otto-Hahn-Straße. Da können wir auch einfach zur Teststation hinlaufen“, sagt sie.

Leiner ist seit rund 40 Jahren in dem Beruf tätig und weiß um die Gefahren, denen sich ihre Mitarbeiter aussetzen: „Wir können keinen Sicherheitsabstand einhalten. Dementen Leuten kann man keine Masken aufziehen. Die Pflege von bettlägerigen Menschen dauert in der Regel länger als die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen 15 Minuten Pflegezeit.“ Hier sieht Leiner keinen Unterschied zu Krankenhäusern.

Beraten und schulen

Anders sei das bei der Kontrolle der Treffen mit Angehörigen. „In Krankenhäusern oder Altenheimen kann man vorgeben, wie viele zu Besuch kommen dürfen. Bei uns nicht. Auch wenn viele Patienten und Angehörige die Schutzmaßnahmen ernst nehmen, so verstehen viele auch nicht, warum sie in ihrem eigenen Haus eine Maske tragen müssen.“

Das Durchschnittsalter der Patienten der Ökumenischen Sozialstation sei etwa 85 Jahre. Auch das erschwere die Arbeit im Umgang mit Corona. „Erklären sie denen mal, dass sie Quarantäne machen müssen. In ihrer Zweizimmer-Wohnung mit kleinem Bad. Krankenhäuser und Altenheime haben die baulichen Voraussetzungen für eine Quarantäne.“ Die Pflegekräfte der Sozialstation steckten viel Zeit in die Beratung und die Schulung über Regeln des Gesundheitsamtes.

Infizierte zu versorgen

In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße betreut die Ökumenische Sozialstation 1100 Patienten. Das ist laut Leiner die größte ambulante Betreuung in Rheinland-Pfalz. Dadurch gebe es auch die entsprechenden Möglichkeiten zum Schutz und zur Durchführung von regelmäßigen Tests. Das sei wichtig, da auch positiv getestete Patienten gepflegt werden müssen. „Die müssen ja trotzdem weiter versorgt werden. Wir schicken dann entweder die Pflegekräfte hin, die selbst schon positiv waren, oder die paar, die schon durchgeimpft sind.“

Aufgrund der Impfstoffknappheit wird die Zahl der geimpften Pflegekräfte wohl erstmal nicht so schnell steigen. Für die rund 400.000 Menschen in der Prio-Gruppe 1 reiche der Impfstoff laut Gesundheitsministerium bei Weitem nicht aus. Das Ministerium gibt allerdings ein wenig Hoffnung: „Speziell für die Impfung ambulanter Pflegekräfte soll es zukünftig vereinfachte Anmeldemöglichkeiten geben, wie beispielsweise Gruppenanmeldungen für Betriebe. Diese befinden sich gegenwärtig noch in der Umsetzung.“

Ehepaare gemeinsam impfen

Auch soll es künftig die Möglichkeit geben, Termine für zwei Personen parallel zu machen. So sollen sich dann beispielsweise Ehepaare gemeinsam für einen Impftermin registrieren können, wenn beide dafür die Berechtigung haben.

Leiner bleibt trotz der Widrigkeiten optimistisch: „Ich denke schon, dass wir das schaffen. Wir müssen nur die richtigen Prioritäten setzen. Jeder lernt jeden Tag neue Sachen. Auch wir. Wir müssen uns gegenseitig zuhören und lernen, sodass wir uns verbessern können.“

Info: In einer früheren Version war fälschlicherweise von 11.000 Patienten die Rede. Wir bitten, das zu entschuldigen.