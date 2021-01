In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße hat es im Zusammenhang mit Corona zehn neue Todesfälle gegeben. Nach Angaben von Stadt- und Kreisverwaltung handelt es sich in allen Fälle um ältere Menschen: einen Mann aus Landau, fünf Frauen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben sowie drei Frauen und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus. Die Zahl der Todesopfer in Kreis und Stadt ist damit auf 79 gestiegen.

Von Donnerstag auf Freitag sind zudem im Kreis SÜW und der Stadt Landau 35 neue Infektionen nachgewiesen worden. Aktuell sind noch 640 Menschen infiziert. Im Kreis Germersheim sind zwölf Neuinfektionen nachgewiesen worden, und es gibt noch 327 bestätigte positive Fälle.