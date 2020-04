„Bitte liegen lassen. Die Steine gehören zu einem Spiel.“ So steht es auf einem Zettel an diesem jungen Baum in Offenbach. Um den Baum schlängelt sich eine immer größer werdende Reihe bunter Steine. Die Kinder aus der Nachbarschaft werden aufgefordert, Steine zu Hause anzumalen und die Schlange immer größer werden zu lassen. In Corona-Zeiten ohne Kita und Schule können sie somit wenigstens ein bisschen mit ihren Altersgenossen in Kontakt treten. Wer die Aktion gestartet hat, ist nicht bekannt. Wie lang die Schlange bis zum Ende der Corona-Krise wohl noch wird?