Die Impfquoten in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße steigen langsam, aber kontinuierlich an – das geht aus dem aktuellen Monitoring hervor, das das Land Rheinland-Pfalz jetzt vorgelegt hat. Demnach sind in Landau 75,73 Prozent der Erwachsenen erst- und 71,06 Prozent bereits zweitgeimpft; in SÜW haben 70,52 Prozent der Erwachsenen bereits ihren ersten und 66,34 Prozent ihre zweite Spritze erhalten. Das entspricht einem Zuwachs von knapp einem Prozent bei den Erstimpfungen und mehr als zwei Prozent bei den Zweitimpfungen im Vergleich zur Vorwoche.

Eine gute Resonanz hatte auch das After-Work-Impfen im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Kreis, berichten Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern. Am Dienstag hätten sich 333 Menschen ohne Termin impfen lassen. An normalen Tagen werden in der Einrichtung im Landauer Gewerbegebiet meist rund 150 Personen ohne Termin geimpft. Die Devise, um sicher durch den Herbst zu kommen, laute weiter „Ärmel hoch“, betonten der Oberbürgermeister und der Vertreter des Landrats.

Bis 14 Uhr kein Termin nötig

Im Impfzentrum in der Landauer Albert-Einstein-Straße wird wochentags von 8 bis 14 Uhr ohne Termin geimpft. Das nächste After-Work-Impfen ist am Freitag, 20. August. Dann öffnet die Einrichtung bis 21 Uhr. Auf dem Gelände steht dann ein Foodtruck mit Burgern und Pommes der Gaumenfreunde aus Edenkoben. Das Impfen ist kostenlos, Essen und Getränke sind es nicht.

Impfwillige sollten möglichst ihren Impfausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen, außerdem den Personalausweis. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden. Vom zweiten muss eine Einverständniserklärung vorliegen. Im Ausnahmefall können beispielsweise auch Großeltern die Jugendlichen begleiten. Dann muss eine Einverständniserklärung beider Eltern mitgebracht werden.

Fast 900 Jugendliche geimpft

Aus dem Impfquoten-Monitoring geht außerdem hervor, dass bisher rund 230 Jugendliche unter 18 Jahren in Landau und rund 640 Jugendliche unter 18 Jahren in SÜW gegen Corona geimpft wurden, teilen Stadt und Kreis weiter mit.