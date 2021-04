Übers Wochenende sind in der Südpfalz 140 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, 57 im Kreis Germersheim und 83 im Kreis Südliche Weinstraße sowie in Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen mitgeteilt.

Neu betroffen sind die Grundschule Horstring in Landau, wo ein Schüler positiv getestet wurde. Dort wurden sieben Kontaktpersonen ermittelt. Auch an der Grundschule Rohrbach wurde das Virus bei einem Kind nachgewiesen. Auch dort gibt es sieben Kontaktpersonen. An der Grundschule Albersweiler ist ein Kind infiziert, aber wie viele Kontaktpersonen hatte, ist noch nicht bekannt. An der Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern sind sieben Patienten infiziert. Bei einem Fall handelt es sich um eine verzögerte Nachmeldung von vor zwei Wochen.

21 Fälle in Klinik

Am Vinzentius-Krankenhaus in Landau wurden im Laufe der vergangenen beiden Wochen weitere neun Mitarbeiter und zwölf Patienten aus mehreren Landkreisen positiv getestet. In der Kindertagesstätte St. Josef in Herxheim sind zwei Kinder und drei Erzieher infiziert; die Kontaktermittlungen dauern noch an. In der kommunalen Kindertagesstätte „Die Nussknacker“ in Hochstadt wurde ein Kind positiv getestet. In diesem Fall wurden 70 Kontaktpersonen ermittelt. In der Katholischen Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz in Hayna wurde in der vergangenen Woche ein Mitarbeiter positiv getestet. Er hatte 21 Kontaktpersonen aus mehreren Landkreisen. Im Protestantischen Kindergarten Dammheim gab es vergangene Woche 28 Kontaktpersonen eines angesteckten Kindes.

Die Inzidenzwerte (Infektionen pro 100.00 Einwohner in sieben Tagen) betragen jetzt im Kreis Germersheim 155,8, im Kreis SÜW 116,7 und in Landau 149,3. Alle drei Gebietskörperschaften sind damit weiterhin in der Alarmstufe Rot des Corona-Warn- und Aktionsplans des Landes. Die landesweite Inzidenz ist leicht gesunken auf 139,8. Seit dem Wochenende gelten auch in Landau die Regeln der neuen Bundesnotbremse für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100. Unter anderem gibt es daher eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, und zum Terminshopping, für Friseurbesuche oder den Besuch des Zoos sind entweder ein vollständiger Impfschutz oder ein negativer Corona-Test erforderlich.