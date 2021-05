Über das Wochenende sind in der Südpfalz 86 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, 41 im Kreis Germersheim, 25 im Kreis Südliche Weinstraße und 20 in Landau. Das haben die kreis- und Stadtverwaltungen am Montag mitgeteilt.

Neu von Infektionen betroffen sind nach diesen Angaben die

Maria-Ward-Schule in Landau, wo vergangene Woche eine Schülerin positiv getestet und drei Kontaktpersonen ermittelt wurden. In der Evangelischen Kindertagesstätte Samenkorn in Rohrbach wurde das Virus vergangene Woche bei einem Kind und einer erwachsenen Person nachgewiesen. Die Kontaktermittlungen dauern noch an. Auch in der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern wurde ein Patient positiv getestet. Die Kontaktermittlungen dauern noch an. Die Inzidenzwerte (Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) betragen jetzt 86,8 für den Kreis Germersheim, 105 für den Kreis SÜW und 121,6 für Landau. Die landesweite Inzidenz beträgt 98.

In Landau und dem Kreis SÜW gelten weiter die Regeln der Bundesnotbremse für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100. Daher greifen auch die vom Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz geplanten weiteren Öffnungsschritte ab Mittwoch, 12. Mai, in Landau zunächst nicht. Erst wenn die Stadt an fünf Werktagen hintereinander unter 100 läge, würde sie am übernächsten Tag aus der Bundesnotbremse fallen.

Die Stadt Landau weist noch einmal darauf hin, dass seit dem Wochenende zusätzliche Erleichterungen für Geimpfte und Genesene gelten. Diese müssen sich nicht mehr an die nächtliche Ausgangssperre halten, und sie zählen bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mit. Die Maskenpflicht sowie die Abstands- und Hygieneregeln gelten dagegen nach wie vor auch für Geimpfte und Genesene.