Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, je zur Hälfte im Landkreis Germersheim sowie im Kreis SÜW und der Stadt Landau. Außerdem ist in Germersheim ein mit Corona infizierter Patient gestorben. Neu von Infektionen betroffen sind: der Katholische Kindergarten St. Laurentius, Bornheim, wo ein Kind positiv getestet wurde. In der Grundschule Dammheim und im Naturwissenschaftlichen Technikum Dr. Künkele in Landau wurde bei je einem Schüler eine Infektion nachgewiesen. In der Südpfalzwerkstatt Offenbach wurde ein Mitarbeiter positiv getestet, ebenso in der Privatklinik Bad Gleisweiler. Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben tagen) sind seit Mittwoch stark angestiegen. Sie betragen jetzt 34,1 (Warnstufe gelb) in Landau, 60,6 (Alarmstufe rot) im Kreis SÜW und 123,2 (Alarmstufe rot) im Kreis Germersheim. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 69,1, also auch im roten Bereich.