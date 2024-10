Diebe haben auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Vorderweidenthal zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Zeit zwischen 2. September und 2. Oktober ein dort abgestellter Baucontainer aufgebrochen. Die Täter stahlen mehrere Baumaschinen. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.