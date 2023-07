Im Verbandsgemeinderat Offenbach ist er bereits vertreten, nun möchte Martin Hammer auch in seinem Wohnort Essingen politisch aktiv werden. Mehr noch: Der gebürtige Landauer will als Ortsbürgermeister die Geschicke führen. Und die CDU schenkt dem 48-Jährigen das Vertrauen. Die Mitglieder des Ortsverbandes haben sich in ihrer jüngsten Versammlung entschieden, ihn bei der nächsten Kommunalwahl im Juni kommenden Jahres als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken. Martin Hammer, Meister für Veranstaltungstechnik, verdient sein Geld bei der Stadtholding Landau. Der zweifache, verheiratete Familienvater engagiert sich zudem im Elternbeirat der Grundschule im Ort. Es gebe in Essingen viele Projekte, die in absehbarer Zeit angegangen werden müssen, beispielsweise der geplante Ausbau der Kita und die Frage, wie die Dalberghalle für die Zukunft fit gemacht werden soll. Er bringe die nötige Motivation mit, um das Miteinander im Gemeinderat zu fördern, um eben diese und andere Vorhaben umsetzen zu können, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet.