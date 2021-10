Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei Landau gegen einen 36-jährigen Autofahrer. Der Mann war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Rohrbach kontrolliert worden. Er hatte gegenüber den Beamten eingeräumt, am Vorabend Schmerzmittel und Cannabis eingenommen zu haben. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe durch einen hinzugerufenen Arzt genommen wurde, teilt die Polizei mit.