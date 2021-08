Wegen einer Sperrung der Drachenfelsstraße in Landau ergeben sich am Dienstag, 24. August, von 14 Uhr bis Betriebsschluss Einschränkungen im Busverkehr der Linie 535. Die Haltestellen Limburgstraße sowie Drachenfelsstraße können nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Schulbushaltestelle in Höhe der Grundschule Wollmesheimer Höhe mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Limburgstraße auszuweichen.