Aufgrund einer Sperrung in der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim ergeben sich laut Mitteilung der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft von Montag bis voraussichtlich 8. September Einschränkungen im Busverkehr. Bei der Schulbus-Linie 541 (Billigheim-Ingenheim Schule – Billigheim – Impflingen) können die Haltestellen Billigheim/Mozartstraße und Industriebetrieb nicht bedient werden. Fahrgäste aus Billigheim werden gebeten, auf die in der Hindenburgstraße an der Einmündung zur Mozartstraße eingerichtete Ersatzhaltestelle (Abfahrtszeiten wie Mozartstraße) beziehungsweise auf die Haltestelle Purzelmarktwiese auszuweichen. Bei der Linie 558 (Landau – Rohrbach – Steinweiler – Erlenbach – Herxheim) können die Haltestellen Billigheim/Mozartstraße und Industriegebiet nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Friedhof mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.