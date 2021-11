In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Pestalozzistraße abgestellter Omnibus auf mehreren Seiten mit Farbe beschmiert, teilt die Polizei mit. Durch den Vandalismus wurde ein Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 933340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.