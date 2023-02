Von Donnerstag bis Samstag fahren die Busse auf Abruf, genannt VRN-Flexline, nicht mehr nur bis Mitternacht, sondern bis 3 Uhr. Die Stadt Landau, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) verlängern die Betriebszeiten. „Wir haben in den ersten Wochen unseres neuen Stadtbussystems sehr gute Erfahrungen mit VRN-Flexline gemacht“, informiert Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. „Eine wichtige Zielgruppe sind die jungen Leute, die abends feiern gehen. Daher erweitern wir die Betriebszeit im gesamten Stadtgebiet bis 3 Uhr nachts.“ Die neue Regelung soll noch im ersten Quartal 2023 in Kraft treten. Die Buchung ist per VRN-Flexline-App oder telefonisch unter 0621 1077077 möglich. Hartmann wird alle Neuerungen im Mobilitätsausschuss vorstellen. Die Sitzung ist am Mittwoch um 17 Uhr im Ratssaal.