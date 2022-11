Zum zweiten Mal vor Weihnachten hat die Bundespolizei Bad Bergzabern die Aktion „Kleine Sterne, große Freude“ gestartet – in diesem Jahr zusammen mit dem Elektronikzentrum der Bundeswehr. 326 gelbe Sterne wurden in der vergangenen Woche an Helga Schreieck, die Leiterin des Hauses der Familie, übergeben. Jeder Stern hat einen Wert von 15 Euro, ein Gesamtwert von fast 5000 Euro. Hinter jedem Stern steht ein Bundespolizist oder ein Mitarbeiter des Elektronikzentrums, der einen Wunsch jeweils im Wert von 15 Euro erfüllen wird. „Das Haus der Familie, das Haus der Diakonie und die Kita-Sozialarbeiterinnen werden die Sterne bis Ende November an Bedürftige verteilen, damit sie ihre Wünsche auf die Sterne schreiben können“, erklärt Schreieck. Sie freut sich, dass es in diesem Jahr so viele mehr sind. Bei der Premiere wurden 80 Sterne verteilt. „Nach all dem, was in diesem Jahr passiert ist und vermutlich noch auf uns zukommt, ist bei vielen die Not groß. Wir hoffen, mit unserer Aktion zumindest ein paar Menschen etwas Gutes zu tun“, so Polizeidirektor Michael Sziele. Mitte Dezember soll Bescherung sein.