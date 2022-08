Im Zeitraum vom 25. April bis 15. Juli wurde laut Polizei in Bad Bergzabern in der Königstraße aus dem Garten eines Mehrparteienhauses eine etwa 20 Jahre alte und zirka ein Meter große Bronzefigur gestohlen, die einen Bacchus darstellt. Der Wert der Bronzefigur dürfte in einem vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.