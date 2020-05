Ungeschickt angestellt hat sich ein 17-Jähriger, der mit Haschisch Freitagnacht von der Polizei in Bornheim erwischt wurde.Ein Streifenwagen kontrollierte um 22.20 Uhr den Außenbereich des Edeka-Marktes. Die Beamten entdeckten drei junge Männer. Zweien gelang es, zu flüchten. Einen 17-Jährigen konnten die Polizisten laut Pressemitteilung noch stellen. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 10,5 Zentimern gefunden. Das ist nicht erlaubter Waffenbesitz, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem fand die Polizei auf einem nahen Bistrotisch eine halb gefüllte Zigarette, ein Crusher mit einer rauchfertigen Cannabis-Tabak-Mischung und eine Tüte mit einer Cannabisblüte. Das Betäubungsmittel sowie das Messer wurden sichergestellt und der 17-Jährige an seine Eltern übergeben. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten.rhp