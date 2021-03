Am kommenden Samstag, 18.45 Uhr, wird im SWR-Fernsehen die Sendung „Stadt-Land-Quiz“ ausgestrahlt, bei der es um das Thema „Moore“ geht. Mit dabei ist die Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim, die mit dem „Billigheimer Bruch“ – einem früheren Moorgebiet – gegen Bad Buchau in Baden-Württemberg spielt, der Stadt am Federsee mit dem größten Moor Südwestdeutschlands. Bürger und Bürgerinnen der Ortsgemeinde und Mitglieder des Naturschutzverbands Südpfalz werden versuchen, mit Wissen und Glück die Quizfragen von Moderator Jens Hübschen zu beantworten. Die Aufnahmen zu der Sendung wurden bei herrlichem Wetter vor zwei Wochen im Billigheimer Bruch und im Ort aufgezeichnet.